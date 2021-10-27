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Любой вопрос можно решить за 100-200 долларов: девушка рассказала о переписке с подозреваемым в смертельном ДТП в Харькове

Киев • УНН

 • 32990 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Девушка, которая общалась с 16-летним водителем Infiniti, которого подозревают в провоцировании смертельного ДТП в Харькове, рассказала, как он хвастается высоким статусом семьи и что любой вопрос можно решить за 100-200 долларов, передает корреспондент УНН.

Любой вопрос можно решить за 100-200 долларов: девушка рассказала о переписке с подозреваемым в смертельном ДТП в Харькове

Цитата

“Начал мне говорить, что он разбил Порш, Форд, Додж, Кэмри. Он мне начал отправлять видео в личные сообщения, как он двойную сплошную пересекает, на красный ездит в компании на большой скорости... Любой вопрос можно решить за 100-200 долларов, у меня родители нормальные, машина есть... Если бы не уголовка, он был замечен в разбое, он прострелил в клубе коленки человеку”, — цитирует девушка сообщения из переписки.

Детали

Она добавила, что он писал ее, что “чудил бы еще больше”, если б не было у него условного срока.

Контекст

26 октября 2021 года в Харькове произошло масштабное ДТП. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

Впоследствии полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в причинении смертельной автоаварии в Харькове.

Правоохранители планируют сегодня объявить подозрение 16-летнему водителю Infiniti.

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