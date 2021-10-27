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Смертельное ДТП в Харькове: в полиции подтвердили, что 16-летний водитель Infiniti имеет условный срок

Киев • УНН

 • 23010 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Несовершеннолетний парень, подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове, был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений. Об этом сообщил начальник отдела Следственного управления полиции Александр Умников во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Смертельное ДТП в Харькове: в полиции подтвердили, что 16-летний водитель Infiniti имеет условный срок

Цитата

“В июле житель, водитель автомобиля Infiniti, действительно привлекался к уголовной ответственности и в настоящее время приговор суда Червонозаводского района Харькова, он осужден по ч.1 ст. 122 УК до 2 лет лишения свободы по применению ст. 75 УКУ с условным отбыванием наказания в один год. При нанесении телесных повреждений средней степени тяжести. У меня есть информация, что есть приговор суда с июля этого года”, — рассказал Умников.

Добавим

В СМИ сообщали, что парень два года назад привлекался к уголовной ответственности за стрельбу в супермаркете.

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Дополнение

26 октября 2021 года в Харькове произошло масштабное ДТП. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

Позже полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в совершении смертельной автоаварии в Харькове. Правоохранители планируют сегодня объявить подозрение 16-летнему водителю Infiniti. Правоохранители будут настаивать на заключении под стражу 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в причинении смертельной автоаварии в Харькове. Меру пресечения планируют выбирать 28 октября.

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