Смертельна ДТП у Харкові: розгляду скарг на вирок Дронова і Зайцевої пройде без преси

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Київський районний суд Харкова в режимі відеоконференції з Верховним судом проведе розгляд касаційних скарг на вирок сторони захисту фігурантів справи смертельної ДТП в Харкові Геннадія Дронова та Олени Зайцевої, без ЗМІ через карантин. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу суду.