Смертельное ДТП в Харькове: рассмотрения жалоб на приговор Дронова и Зайцевой пройдет без прессы

Так, назначенное на 3 апреля в режиме видеоконференции с Верховным судом рассмотрение кассационных жалоб защитников Зайцевой и Дронова пройдет без представителей СМИ и лиц, не являющихся участниками судебного заседания в связи с временными мерами в целях предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19.

“В связи с чем в зал судебных заседаний будут допущены потерпевшие, их представители, защитники, гражданские истцы и гражданские ответчики”, — говорится в сообщении.

Также суд информирует, что для представителей средств массовой информации, в случае заинтересованности результатам рассмотрения указанных жалоб, существует возможность записи видеоконференции судебного заседания на флэш накопитель, который вы можете оставить для этого на пункте пропуска в суд работникам Службы судебной охраны и получить его после завершения видеоконференции.

Как сообщалось, Верховный Суд 3 апреля рассмотрит кассационные жалобы на приговор стороны защиты фигурантов дела смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.



Напомним, адвокат водителя Геннадия Дронова, осужденного за смертельную аварию на улице Сумской в Харькове, подал кассационную жалобу на приговор. Первый раз ее оставили без продвижения из-за допущенных ошибок и дали время на ее исправление.

Также ранее Верховный Суд открыл производство по кассационной жалобе адвоката Елены Зайцевой по пересмотру или отмене приговора ее подзащитной.

Как сообщал УНН, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.