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Смертельна ДТП під Києвом: у МВС розповіли нові подробиці про підозрюваного

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Підозрюваний у скоєнні ДТП під Києвом, в якій загинуло четверо осіб, раніше вже скоїв смертельну аварію. Про це в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" сказав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.

"Негідник, який вбив цілу родину, в 2010 році вже збив на смерть жінку. Суд йому виніс термін позбавлення волі 3,5 роки, він їх відсидів, вийшов, і через 10 років, викравши машину іншої людини, сів за кермо і вбив цілу родину, залишив сиротою 12-річну дитину ", - сказав Геращенко.

За його словами, підозрюваний є "неосудним".

"Він порушив би закон в будь-якому випадку", - додав заступник міністра.

Так, в неділю ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai і Mercedes, в результаті чого загинули чотири людини.

В результаті зіткнення, автомобілі та уламки були розкидані по всій дорозі. За попередньою інформацією, всі загиблі - пасажири автомобіля Hyundai. За інформацією свідків, в автомобілі Hyundai їхали 5 осіб - двоє дорослих і дівчинка 8 років, загинули на місці, а також хлопчики 10 і 12 років, були госпіталізовані. Пізніше молодший помер у лікарні від отриманих травм. Стан 12 річного хлопця в неділю ввечері оцінювався як критичний.

На цьому тижні Шевченківський районний суд Києва взяв під варту Антона Желепу, якого підозрюють у скоєнні ДТП.

За інформацією правоохоронців, у Желепи за результатами тестування приладом Drager було визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.

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