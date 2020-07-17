Смертельное ДТП под Киевом: в МВД рассказали новые подробности о подозреваемом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Подозреваемый в совершении ДТП под Киевом, в которой погибло четверо человек, ранее уже совершил смертельную аварию. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода Слова Савика Шустера” сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передаёт УНН.
“Негодяй который убил целую семью, в 2010 году уже сбил насмерть женщину. Суд ему вынес срок лишения свободы 3,5 года, он их отсидел, вышел, и через 10 лет, угнав машину другого человека, сел за руль и убил целую семью, оставил сиротой 12-летнего ребёнка”, — сказал Геращенко.
По его словам, подозреваемый является “невменяемым”.
“Он нарушил бы закон в любом случае”, — добавил замминистра.
Так, в воскресенье вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.
В результате столкновения, автомобили и обломки были разбросаны по всей дороге. По предварительной информации, все погибшие — пассажиры автомобиля Hyundai. По информации свидетелей, в автомобиле Hyundai ехали 5 человек — двое взрослых и девочка 8 лет, погибли на месте, а также мальчики 10 и 12 лет, были госпитализированы. Позже младший скончался в больнице от полученных травм. Состояние 12 летнего парня в воскресенье вечером оценивалось как критическое.
На этой неделе Шевченковский районный суд Киева взял под стражу Антона Желепу, которого подозревают в совершении ДТП.
По информации правоохранителей, у Желепы по результатам тестирования прибором Drager было определено содержание алкоголя 1,32 промилле.