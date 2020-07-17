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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 96269 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107973 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 112835 просмотра

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4 марта, 13:46 • 143436 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114089 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137094 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 103282 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102725 просмотра

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Смертельное ДТП под Киевом: в МВД рассказали новые подробности о подозреваемом

Смертельное ДТП под Киевом: в МВД рассказали новые подробности о подозреваемом

Киев  •  УНН

 • 15127 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Подозреваемый в совершении ДТП под Киевом, в которой погибло четверо человек, ранее уже совершил смертельную аварию. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода Слова Савика Шустера” сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передаёт УНН.

“Негодяй который убил целую семью, в 2010 году уже сбил насмерть женщину. Суд ему вынес срок лишения свободы 3,5 года, он их отсидел, вышел, и через 10 лет, угнав машину другого человека, сел за руль и убил целую семью, оставил сиротой 12-летнего ребёнка”, — сказал Геращенко.

По его словам, подозреваемый является “невменяемым”.

“Он нарушил бы закон в любом случае”, — добавил замминистра.

Так, в воскресенье вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.

В результате столкновения, автомобили и обломки были разбросаны по всей дороге. По предварительной информации, все погибшие — пассажиры автомобиля Hyundai. По информации свидетелей, в автомобиле Hyundai ехали 5 человек — двое взрослых и девочка 8 лет, погибли на месте, а также мальчики 10 и 12 лет, были госпитализированы. Позже младший скончался в больнице от полученных травм. Состояние 12 летнего парня в воскресенье вечером оценивалось как критическое.

На этой неделе Шевченковский районный суд Киева взял под стражу Антона Желепу, которого подозревают в совершении ДТП.

По информации правоохранителей, у Желепы по результатам тестирования прибором Drager было определено содержание алкоголя 1,32 промилле.

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