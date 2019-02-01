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Смертельна ДТП на Одещині: затримали водія легковика

Смертельна ДТП на Одещині: затримали водія легковика

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Водія легкового автомобіля, за участі якого в Одеській області сталася смертельна ДТП з маршруткою, затримали. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

"Водія легковика затримано в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Зараз він у медичному закладі під охороною. Завтра йому буде обиратися запобіжний захід у вигляді арешту", - йдеться в повідомленні.

Також кримінальне провадження перекваліфікували з ч. 2 на ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб.

Нагадаємо, 31 січня в районі села Миколаївка сталася ДТП за участі легкового автомобіля та маршрутного таксі сполученням Кілія-Одеса.

Як було попередньо встановлено, причиною ДТП став виїзд водія легковика на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з маршрутним таксі "Кілія-Одеса", що рухався в напрямку обласного центру.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху.

"Відповідно до уточнених даних, внаслідок ДТП постраждало загалом 15 осіб. З них одна особа загинула, 9 - доставлені до медичних закладів каретою швидкої допомоги, ще 5 - звернулися за медичною допомогою самостійно", - уточнили в поліції.

У результаті ДТП загинула дівчинка 2004 року народження. Згодом у лікарні померла постраждала внаслідок ДТП жінка.

Як повідомляв УНН, водій, який перебував за кермом BMW на єврономерах, який зіткнувся з маршруткою, перебував в розшуку за скоєння злочинів.

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