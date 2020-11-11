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Смертельна ДТП на Майдані: на сьогодні призначено низку експертиз

Смертельна ДТП на Майдані: на сьогодні призначено низку експертиз

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У справі щодо смертельної ДТП на столичному Майдані Незалежності на сьогодні призначено низку експертиз, зокрема на наявність алкоголю чи наркотиків в організмі підозрюваного Юрія Назаренка. Про це у коментарі УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

“У провадженні на сьогодні призначено низку експертиз, судово-медичні, токсикологічна (на наявність алкоголю чи наркотиків в організмі підозрюваного), автотехнічна тощо, проводяться інші слідчі дії”, — сказала Максимець.

Нагадаємо, суддя Шевченківського районного суду відправив під цілодобовий домашній арешт Юрія Назаренка, підозрюваного у вчинені смертельної ДТП вчора на Майдані.

Як повідомлялося, на Майдані Незалежності сталася ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми.

Так, винуватцю смертельної ДТП було повідомлено про підозру.

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