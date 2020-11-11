Смертельна ДТП на Майдані: на сьогодні призначено низку експертиз
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У справі щодо смертельної ДТП на столичному Майдані Незалежності на сьогодні призначено низку експертиз, зокрема на наявність алкоголю чи наркотиків в організмі підозрюваного Юрія Назаренка. Про це у коментарі УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
“У провадженні на сьогодні призначено низку експертиз, судово-медичні, токсикологічна (на наявність алкоголю чи наркотиків в організмі підозрюваного), автотехнічна тощо, проводяться інші слідчі дії”, — сказала Максимець.
Нагадаємо, суддя Шевченківського районного суду відправив під цілодобовий домашній арешт Юрія Назаренка, підозрюваного у вчинені смертельної ДТП вчора на Майдані.
Як повідомлялося, на Майдані Незалежності сталася ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми.
Так, винуватцю смертельної ДТП було повідомлено про підозру.