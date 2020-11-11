Смертельное ДТП на Майдане: сегодня назначен ряд экспертиз
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. По делу о смертельном ДТП на столичном Майдане Независимости сегодня назначен ряд экспертиз, в том числе на наличие алкоголя или наркотиков в организме подозреваемого Юрия Назаренко. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
"В производстве сегодня назначен ряд экспертиз, судебно-медицинские, токсикологическая (на наличие алкоголя или наркотиков в организме подозреваемого), автотехническая и т.д., проводятся другие следственные действия", - сказала Максимец.
Напомним, судья Шевченковского районного суда отправил под круглосуточный домашний арест Юрия Назаренко, подозреваемого в совершении смертельного ДТП вчера на Майдане.
Как сообщалось, на Майдане Независимости произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.
Так, виновнику смертельного ДТП было сообщено о подозрении.