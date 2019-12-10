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"Слуга народу" пропонує Раді скасувати мовний закон

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. До Верховної Ради України народний депутат від фракції “Слуга народу” Максим Бужанський вніс законопроект про визнання закону про державну мову, що втратив чинність. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

“Друзі, вніс до парламенту законопроект про визнання Закону про Державну мову, що втратив чинність. Про скасування закону про мову, якщо комусь так зрозуміліше. На базі нововиявлених обставин, зважаючи на рішення Венеціанської Комісії. Ми всі прекрасно розуміємо, що нічого спільного з захистом і розвитком української мови чинний закон не має. Закон цей спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, в першу чергу, російської мови”, — написав Бужанський.

За словами нардепа, закон безпосередньо завдає шкоди нашій державі, виштовхуючи громадян з нашого інформаційного поля в чуже.

“Закон вбиває і принижує нашу україномовну літературу, ставлячи її в неконкурентне становище і не даючи їй рости. Це закон для тих, хто не хоче бачити Україну сильною, сучасною, багатонаціональною державою”, — зазначив нардеп.

За його словами, новий закон буде відповідати інтересам України і європейських цінностей.

Раніше УНН повідомляв, новопризначений мовний Омбудсмен Тетяна Монахова порадила кожному ознайомитися із законом про мову, аби уникнути маніпуляцій.

Нагадаємо, Венеціанська комісія розкритикувала мовний закон України.

Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної 25 квітня. Пізніше Рада відхилила всі постанови щодо блокування мовного закону. Президент підписав закон про мову 15 травня.

Закон офіційно опублікували у газеті Верховної Ради України від 16 травня. Він набув чинності 16 липня 2019 року, крім деяких положень.

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