"Слуга народу" Герус захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Андрій Герус отримав позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Отримав позитивний тест на COVID-19, почуваюся нормально, перебуваю вдома. Захворіли всією сім’єю, діти переносять найлегше, практично безсимптомно", - написав нардеп.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що захворів на коронавірусну хворобу COVID-19 міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 909 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 416.