"Слуга народу" Герус захворів на COVID-19

"Отримав позитивний тест на COVID-19, почуваюся нормально, перебуваю вдома. Захворіли всією сім’єю, діти переносять найлегше, практично безсимптомно", - написав нардеп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що захворів на коронавірусну хворобу COVID-19 міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 909 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 416.