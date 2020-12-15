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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
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"Слуга народа" Герус заболел COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Андрей Герус получил положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Слуга народа" Герус заболел COVID-19

"Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, нахожусь дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно", - написал нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19 мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 909 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8416.

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