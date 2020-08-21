Словенія вводить обов'язковий карантин для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Влада Словенії змінила правила в'їзду для українців. З 21 серпня українці повинні по прибуттю до країни проходити 14-денний карантин. Про це УНН повідомляє з посиланням на профільний Telegram-канал “Коронавірус у регіонах”.
“Від сьогодні Україна знаходиться у червоній зоні за рішенням влади Словенії. Відтепер українці повинні по прибутті до країни проходити 14-денний карантин. Це не стосується деяких категорій людей, для котрих діють інші правила”, — йдеться в повідомленні.
Додамо, відповідне рішення опубліковане на сайті уряду Словенії.
Нагадаємо, з 1 вересня подорожуючим до Єгипту потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на COVID-19.
Як повідомлялося, в’їзд громадян Австрії до України знову доступний без тестів та самоізоляції.