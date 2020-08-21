Словенія вводить обов'язковий карантин для українців

“Від сьогодні Україна знаходиться у червоній зоні за рішенням влади Словенії. Відтепер українці повинні по прибутті до країни проходити 14-денний карантин. Це не стосується деяких категорій людей, для котрих діють інші правила”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, відповідне рішення опубліковане на сайті уряду Словенії.

Нагадаємо, з 1 вересня подорожуючим до Єгипту потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Як повідомлялося, в’їзд громадян Австрії до України знову доступний без тестів та самоізоляції.