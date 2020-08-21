Словения вводит обязательный карантин для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Власти Словении изменили правила въезда для украинцев. С 21 августа украинцы должны по прибытию в страну проходить 14-дневный карантин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на профильный Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
"С сегодняшнего дня Украина находится в красной зоне по решению властей Словении. Отныне украинцы должны по прибытии в страну проходить 14-дневный карантин. Это не касается некоторых категорий людей, для которых действуют другие правила", - говорится в сообщении.
Добавим, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Словении.
Напомним, с 1 сентября путешествующим в Египет нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
Как сообщалось, въезд граждан Австрии в Украину снова доступен без тестов и самоизоляции.