Словенія слідом за Угорщиною та Польщею розкритикувала бюджет ЄС

Хоча Любляна не накладала вето на бюджетний пакет з фондом допомоги від коронакризи пару днів тому, як це зробили Варашава та Будапешт, прем’єр Словенії у своєму листі до голови Ради ЄС Шарля Мішеля, оприлюдненому місцевими ЗМІ у середу, 18 листопада, висловив свою незгоду з положенням щодо “верховенства права” у питанні виділення коштів ЄС.

“Деякі політичні групи... неприховано погрожують використовувати інструмент, помилково названий „верховенство права“, щоб виховувати окремі держави-члени ЄС шляхом більшості голосів”, — йдеться в листі прем’єра Словенії, передає агентство AFP.

Нагадаємо, 16 листопада через суперечку навколо прив’язки отримання коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права Угорщина і Польща наклали вето на європейський бюджетний пакет з фондом допомоги від коронакризи.

У липні, після кількох днів переговорів, глави держав і урядів ЄС погодили бюджет ЄС, який становить 1,1 трильйона євро на період з 2021 до 2027 року. Водночас вони погодили тоді ж план економічного відновлення від коронавірусної кризи обсягом 750 мільярдів євро.

В досягнутій на саміті угоді також містився компроміс, спрямований на скорочення в майбутньому обсягів наданих від ЄС коштів у разі порушення країнами принципів верховенства права. Однак через позицію Польщі та Угорщини компроміс був за багатьма пунктами досить нечітко сформульованим. Щодо обох країн у Брюсселі вже кілька років триває процедура, яка зрештою може призвести до позбавлення країн права голосу в ЄС.

Нинішнє вето Угорщини та Польщі не дозволяє Європейській Комісії брати кредити на фінансування пакета допомоги від коронавірусної кризи.

За словами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступив у середу із поясненням своєї позиції, Будапешт, разом з Варшавою, наклали вето, оскільки вважають положення щодо “верховенства права” “шантажем” тих країн, які виступають проти міграції.

Втім, Орбан натякнув на можливий компроміс у цьому питанні. За його словами, угода повинна містити чітке визначення верховенства права і механізм оскарження країнами санкцій.