Словения вслед за Венгрией и Польшей раскритиковала бюджет ЕС

Хотя Любляна не накладывала вето на бюджетный пакет с фондом помощи от коронакризиса пару дней назад, как это сделали Варашава и Будапешт, премьер Словении в своем письме к председателю Совета ЕС Шарлю Мишелю, обнародованном местными СМИ в среду, 18 ноября, выразил свое несогласие с положением о “верховенстве права” в вопросе выделения средств ЕС.

“Некоторые политические группы ... открыто угрожают использовать инструмент, ошибочно названный „верховенством права“, чтобы воспитывать отдельные государства-члены ЕС путем большинства голосов”, — говорится в письме премьера Словении, передает агентство AFP.

Напомним, 16 ноября из-за спора вокруг привязки получения средств ЕС к соблюдению странами принципов верховенства права Венгрия и Польша наложили вето на европейский бюджетный пакет с фондом помощи от коронакризиса.

В июле, после нескольких дней переговоров, главы государств и правительств ЕС согласовали бюджет ЕС, который составляет 1,1 триллиона евро на период с 2021 до 2027 года. В то же время они согласовали тогда же план экономического восстановления от коронавирусной кризиса объемом 750 млрд евро.

В достигнутом на саммите соглашении также содержался компромисс, направленный на сокращение в будущем объема предоставленных от ЕС средств в случае нарушения странами принципов верховенства права. Однако из-за позиции Польши и Венгрии компромисс был по многим пунктам довольно нечетко сформулированным. У обеих стран в Брюсселе уже несколько лет продолжается процедура, которая в конечном итоге может привести к лишению стран права голоса в ЕС.

Нынешнее вето Венгрии и Польши не позволяет Европейской Комиссии брать кредиты на финансирование пакета помощи от коронавирусного кризиса.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил в среду с объяснением своей позиции, Будапешт, вместе с Варшавой, наложили вето, поскольку считают положение относительно “верховенства права” “шантажом” тех стран, которые выступают против миграции.

Впрочем, Орбан намекнул на возможный компромисс в этом вопросе. По его словам, соглашение должно содержать четкое определение верховенства права и механизм обжалования странами санкций.