Словаччина заборонила переробку та продаж українського зерна через наявність там пестицидів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністерство сільського господарства Словаччини заборонило переробку та продаж на внутрішньому ринку українського зерна через виявлення там пестицидів. Про це пише УНН, за інформацією оприлюдненою на сайті Міністерства.
Цитата
"Згідно з інструкцією, діє сувора заборона на переробку та введення в обіг уже складованого українського зерна та борошна з нього. У контрольованому зразку підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС та має негативний вплив на здоров’я людини", - йдеться у повідомленні.
Деталі
На підставі незадовільних результатів аналізу 1500 тонн пшениці з України, Міністерство сільського господарства Словаччини запроваджує інструкції щодо заборони переробки та введення зерна в кормовий та харчовий ланцюг.
За оприлюдненою інформацією, Міністерство спільно з підпорядкованими організаціями забезпечить збір проб всього зерна та борошна з України, які вже зберігаються в Словаччині.
Водночас Міністерство зазначило, що через Європейську систему швидкого сповіщення про харчові продукти та корми інформує всі країни-члени ЄС про партію, яка не відповідає санітарним вимогам.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угорщина встановить контроль за українським імпортом зерна