Словакия запретила переработку и продажу украинского зерна из-за наличия там пестицидов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу на внутреннем рынке украинского зерна из-за обнаружения там пестицидов. Об этом пишет УНН, по информации обнародованной на сайте Министерства.
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"Согласно инструкции, действует строгий запрет на переработку и введение в оборот уже складированного украинского зерна и муки из него. В контролируемом образце подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и имеет негативное влияние на здоровье человека", - говорится в сообщении.
Детали
На основании неудовлетворительных результатов анализа 1500 тонн пшеницы из Украины, Министерство сельского хозяйства Словакии вводит инструкции о запрете переработки и введения зерна в кормовую и пищевую цепь.
По обнародованной информации, Министерство совместно с подчиненными организациями обеспечит сбор проб всего зерна и муки из Украины, которые уже хранятся в Словакии.
В то же время Министерство отметило, что через Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах информирует все страны-члены ЕС о партии, которая не соответствует санитарным требованиям.
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