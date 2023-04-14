Словакия запретила переработку и продажу украинского зерна из-за наличия там пестицидов

Цитата

"Согласно инструкции, действует строгий запрет на переработку и введение в оборот уже складированного украинского зерна и муки из него. В контролируемом образце подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и имеет негативное влияние на здоровье человека", - говорится в сообщении.

Детали

На основании неудовлетворительных результатов анализа 1500 тонн пшеницы из Украины, Министерство сельского хозяйства Словакии вводит инструкции о запрете переработки и введения зерна в кормовую и пищевую цепь.

По обнародованной информации, Министерство совместно с подчиненными организациями обеспечит сбор проб всего зерна и муки из Украины, которые уже хранятся в Словакии.

В то же время Министерство отметило, что через Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах информирует все страны-члены ЕС о партии, которая не соответствует санитарным требованиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венгрия установит контроль за украинским импортом зерна