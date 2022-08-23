Словаччина передасть Україні 30 БМП, відправлення танків не розглядається - міністр

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"Я дуже радий, що Словаччина зможе безоплатно передати 30 машин BVP-1 і отримати від Німеччини 15 танків Leopard 2-A4", - сказав Над після переговорів із держсекретарем Міністерства оборони Німеччини Бенедиктом Циммером у столиці Словаччини Братиславі.

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Угода також включатиме боєприпаси, запасні частини та комплексне навчання українських військових.

Міністр оборони Словаччини заперечив інформацію, поширену деякими ЗМІ, що країна надішле Україні 30 танків Т-72.

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Словаччина вже передала Україні ЗРК С-300, військові гелікоптери серії "Мі", самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню "Град".

Братислава також раніше натякнула, що може передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 цього місяця.