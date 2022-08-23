Словакия передаст Украине 30 БМП, отправление танков не рассматривается – министр
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Словакия отправит Украине 30 боевых машин пехоты BVP-1 и получит 15 танков Leopard из Германии, заявил во вторник министр обороны Словакии Ярослав Над. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Я очень рад, что Словакия сможет бесплатно передать 30 машин BVP-1 и получить от Германии 15 танков Leopard 2-A4", - сказал Над после переговоров с госсекретарем Министерства обороны Германии Бенедиктом Циммером в столице Словакии Братиславе.
Детали
Соглашение также будет включать боеприпасы, запасные части и комплексное обучение украинских военных.
Министр обороны Словакии опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ, что страна пришлет Украине 30 танков Т-72.
Дополнение
Словакия уже передала Украине ЗРК С-300, военные вертолеты серии "Ми", самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град".
Братислава также ранее намекнула, что может передать Украине советские истребители МиГ-29 в этом месяце.