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Словакия передаст Украине 30 БМП, отправление танков не рассматривается – министр

Киев • УНН

 • 97613 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Словакия отправит Украине 30 боевых машин пехоты BVP-1 и получит 15 танков Leopard из Германии, заявил во вторник министр обороны Словакии Ярослав Над. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Словакия передаст Украине 30 БМП, отправление танков не рассматривается – министр

Цитата

"Я очень рад, что Словакия сможет бесплатно передать 30 машин BVP-1 и получить от Германии 15 танков Leopard 2-A4", - сказал Над после переговоров с госсекретарем Министерства обороны Германии Бенедиктом Циммером в столице Словакии Братиславе.

Детали

Соглашение также будет включать боеприпасы, запасные части и комплексное обучение украинских военных.

Министр обороны Словакии опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ, что страна пришлет Украине 30 танков Т-72.

Дополнение

Словакия уже передала Украине ЗРК С-300, военные вертолеты серии "Ми", самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град".

Братислава также ранее намекнула, что может передать Украине советские истребители МиГ-29 в этом месяце.

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