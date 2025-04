Україна отримала від Словаччини артилерійські настанови Zuzana

Цитата

"Радий підтвердити, що 4 словацькі артилерійські установки Zuzana знаходяться в руках українських збройних сил і готові бути задіяні в обороні проти російських агресорів", - написав він у Twitter.

Раніше

11 серпня, Ярослав Надь зазначив в ефірі телеканалу RTVS, що Словаччина, ймовірно, передасть Україні кілька винищувачів МіГ-29 на суму сотні мільйонів євро, отримавши за це компенсацію з бюджету ЄС або озброєння НАТО. Точну кількість бойових літаків, які Братислава має намір направити до Києва, політик не назвав.

#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. #slavaukraini @oleksiireznikov #StrongerTogether pic.twitter.com/24vuYPLu5v

— Jaro Nad (@JaroNad) August 13, 2022