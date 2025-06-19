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"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
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Слідство розкрило схему передачі 38 млн євро з москви Порошенку за участі партнера Медведчука - слідство

Київ • УНН

 • 2338 перегляди

Слідство стверджує, що Петро Порошенко отримав 38 млн євро готівкою з москви за три дні до виборів 2019 року. Гроші були доставлені партнером дружини Медведчука.

Слідство розкрило схему передачі 38 млн євро з москви Порошенку за участі партнера Медведчука - слідство

За три дні до президентських виборів 2019 року Петро Порошенко отримав з москви 38 млн євро готівкою, які допоміг організувати бізнес-партнер дружини Віктора Медведчука. Таку версію подій оприлюднило слідство, а суд продовжив термін розслідування справи колишніх охоронців Порошенка до 12 вересня 2025 року, передає Главком, із посиланням на відповідну ухвалу суду.

28 березня 2019 року співробітники УДО зустріли в аеропорту "Жуляни" літак із москви, на борту якого перебували валізи з €38 млн. Ці гроші були доставлені бізнес-партнером дружини колишнього народного депутата Віктора Медведчука – Алєксандром Баримовим

- розповідають журналісти з посиланням на слідство.

Підкріпленням цих слів є відеозапис поїздки Баримова, який через шість років отримали оперативники ДБР. За версією слідства, без оформлення належних митних процедур охоронці забрали багаж із грошима переданий Баримовим і вивезли його у невідомому напрямку. 

"На відео, за даними слідства, зафіксовано процес маркування валіз у московському аеропорту "Шереметьєво", а також передача готівки Чучковському прямо на борту літака зі словами російською мовою: "Хороших вам виборов. Спасибо". Вже за три дні, 31 березня 2019 року, в Україні відбувся перший тур президентських виборів", - зазначається в новині.

У підсумку, Печерський районний суд Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишніх співробітників Управління державної охорони до 12 вересня 2025 року. 

"Йдеться про колишнього заступника начальника Служби безпеки президента України УДО Вадима Чучковського і двох його підлеглих – ексводіїв Управління Сергія Волевача і Руслана Крамаренка. З березня 2025 року всі троє утримуються під вартою із визначеними багатомільйонними заставами. Востаннє, у червні, суд визначив Крамаренку заставу в 360 млн грн, Чучковському та Волевачу – по 342 млн грн.", - пише видання.

Як повідомлялось раніше, отримані з москви гроші для тодішнього президента Порошенка, могли бути призначені для скупки голосів на президентських виборах.

До цього зазначалося, що незважаючи на вторгнення росії в Україну, на території держави-агресорки багато років продовжували працювати підприємства Порошенка: Липецька фабрика, "Богдан", Севастопольський ремонтний завод в Криму після його анексії, ряд підприємств в рф тощо.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Петро Порошенко
Крим
Україна
Київ
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