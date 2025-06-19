Следствие раскрыло схему передачи 38 млн евро из москвы Порошенко при участии партнера Медведчука - следствие

За три дня до президентских выборов 2019 года Петр Порошенко получил из москвы 38 млн евро наличными, которые помог организовать бизнес-партнер жены Виктора Медведчука. Такую версию событий обнародовало следствие, а суд продлил срок расследования дела бывших охранников Порошенко до 12 сентября 2025 года, передает Главком, со ссылкой на соответствующее постановление суда.

28 марта 2019 года сотрудники УГО встретили в аэропорту "Жуляны" самолет из москвы, на борту которого находились чемоданы с €38 млн. Эти деньги были доставлены бизнес-партнером жены бывшего народного депутата Виктора Медведчука - Александром Баримовым - рассказывают журналисты со ссылкой на следствие.

Подкреплением этих слов является видеозапись поездки Баримова, которую спустя шесть лет получили оперативники ГБР. По версии следствия, без оформления надлежащих таможенных процедур охранники забрали багаж с деньгами переданный Баримовым и вывезли его в неизвестном направлении.

"На видео, по данным следствия, зафиксирован процесс маркировки чемоданов в московском аэропорту "Шереметьево", а также передача наличных Чучковскому прямо на борту самолета со словами на русском языке: "Хороших вам выборов. Спасибо". Уже через три дня, 31 марта 2019 года, в Украине состоялся первый тур президентских выборов", - отмечается в новости.

В итоге, Печерский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывших сотрудников Управления государственной охраны до 12 сентября 2025 года.

"Речь идет о бывшем заместителе начальника Службы безопасности президента Украины УГО Вадиме Чучковском и двух его подчиненных - экс-водителях Управления Сергее Волеваче и Руслане Крамаренко. С марта 2025 года все трое содержатся под стражей с определенными многомиллионными залогами. Последний раз, в июне, суд определил Крамаренко залог в 360 млн грн, Чучковскому и Волевачу - по 342 млн грн. ", - пишет издание.

Как сообщалось ранее, полученные из москвы деньги для тогдашнего президента Порошенко, могли быть предназначены для скупки голосов на президентских выборах.

До этого отмечалось, что несмотря на вторжение россии в Украину, на территории государства-агрессора много лет продолжали работать предприятия Порошенко: Липецкая фабрика, "Богдан", Севастопольский ремонтный завод в Крыму после его аннексии, ряд предприятий в рф и т.д.