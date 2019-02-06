Слідство розглядає заяву Медведчука як інформпідтримку терористів в Україні - ГПУ

"Заяви пана Медведчука є достатньо юридично продуманим маскуванням, бо він постійно підкреслює, що йдеться про проект закону щодо змін до Конституції, а будь-який політик може агітувати за зміни до будь-якого закону, навіть до Основного закону. Однак я наполягаю, якщо навіть юридично виважена заява щодо змін до Конституції співпадає з декларованими цілями і практикою терористів на тимчасово окупованих територіях, то є інформаційною підтримкою підривної діяльністю проти нашої країни. Остаточний висновок з цього питання може бути здійснений виключно слідчим СБУ після вивчення результатів лінгвістичної експертизи, проведеною у профільному експертному центрі", - зазначив генпрокурор.

При цьому він додав, що у випадку якщо лінгвістично-семантична експертиза покаже, що заяви є інформпідтримкою терористів, то слідчі СБУ приймуть рішення "процесуального характеру".

"Ми зареєстрували провадження і найближчим часом слідчий направить відповідний запит до профільного інституту СБУ для проведення відповідної експертизи", - додав Луценко.

Він уточнив, що провадження відкрито за статтею ККУ 111 і 110 ("Державна зрада" і "Порушення територіальної цілісності").

Нагадаємо, ГПУ відкрила провадження щодо Медведчука. Пізніше речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко розповів, коли можуть вручити підозру Віктору Медведчуку.