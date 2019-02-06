Следствие рассматривает заявление Медведчука как информподдержку террористов в Украине - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Следствие рассматривает заявление политика Виктора Медведчука как информационную поддержку действий террористов на оккупированной территории Украины. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко журналистам после заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.
“Заявления господина Медведчука являются достаточно юридически продуманной маскировкой, потому что он постоянно подчеркивает, что речь идет о проекте закона об изменениях в Конституцию, а любой политик может агитировать за изменения к любому закону, даже к Основному закону. Однако я настаиваю, если даже юридически взвешенное заявление об изменениях в Конституцию совпадает с декларируемыми целями и практикой террористов на временно оккупированных территориях, то является информационной поддержкой подрывной деятельностью против нашей страны. Окончательный вывод по этому вопросу может быть осуществлен и исключительно следователям СБУ после изучения результатов лингвистической экспертизы, проведенной в профильном экспертном центре”, — отметил Генпрокурор.
При этом он добавил, что в случае если лингвистически-семантическая экспертиза покажет, что заявления являются информподдержкой террористов, то следователи СБУ примут решение “процессуального характера”.
“Мы зарегистрировали производство и в ближайшее время следователь направит соответствующий запрос в профильный институт СБУ для проведения соответствующей экспертизы”, — добавил Луценко.
Он уточнил, что производство открыто по статье УК 111 и 110 ( “Государственная измена” и “Нарушение территориальной целостности”).
Напомним, ГПУ открыла производство относительно Медведчука. Позже пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко рассказал, когда могут вручить подозрение Виктору Медведчуку.