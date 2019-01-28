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Слідство перевірить заяву батька Гандзюк щодо замовників її вбивства

Слідство перевірить заяву батька Гандзюк щодо замовників її вбивства

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Слідство перевірить інформацію, надану батьком херсонської активістки Катерини Гандзюк, щодо замовників її вбивства. Про це повідомив заступник генерального прокурора Євгеній Єнін під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"Триває досудове слідство, і головне слідче управління СБУ як орган досудового розслідування, безумовно, перевірить усю інформацію, у тому числі через мас-медіа, і у свій час проінформує про результати такої діяльності громадськість", - зазначив Єнін.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заслухали Віктора Гандзюка, батька загиблої Катерини Гандзюк. Під час виступу він назвав імовірних замовників убивства активістки.

Як повідомляв УНН, 6 листопада 2018 року Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію, яка повинна з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року Гадзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.

4 листопада, після трьох місяців лікування, активістка померла.

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