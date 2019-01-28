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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83614 просмотра

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8 марта, 10:25 • 103380 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141534 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145347 просмотра

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Следствие проверит заявление отца Гандзюк относительно заказчиков ее убийства

Следствие проверит заявление отца Гандзюк относительно заказчиков ее убийства

Киев  •  УНН

 • 11130 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Следствие проверит информацию, предоставленную отцом херсонской активистки Екатерины Гандзюк, относительно заказчиков ее убийства. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Продолжается досудебное следствие, и главное следственное управление СБУ как орган досудебного расследования, безусловно, проверит всю информацию, в том числе через масс-медиа, и в свое время проинформирует о результатах такой деятельности общественность", - отметил Енин.

Напомним, сегодня, 28 января, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заслушали Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк. Во время выступления он назвал вероятных заказчиков убийства активистки.

Как сообщал УНН, 6 ноября 2018 года Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года Гадзюк облили серной кислотой возле подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.

4 ноября, после трех месяцев лечения, активистка умерла.

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