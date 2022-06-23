"Складна, але контрольована": Залужний про ситуацію на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, що ситуація на фронті складна, але контрольована. Про це повідомляє УНН із посиланням на його Telegram.
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"Ціна свободи висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю", – написав Залужний.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 34 430 окупантів.
Російські війська найближчим часом намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області, а потім – Краматорськ і Слов’янськ Донецької області.