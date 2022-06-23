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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27815 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Складна, але контрольована": Залужний про ситуацію на фронті

"Складна, але контрольована": Залужний про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 185296 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, що ситуація на фронті складна, але контрольована. Про це повідомляє УНН із посиланням на його Telegram.

Цитата

"Ціна свободи висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю", – написав Залужний.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 34 430 окупантів.

Російські війська найближчим часом намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області, а потім – Краматорськ і Слов’янськ Донецької області.

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