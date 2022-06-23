"Сложная, но контролируемая": Залужный о ситуации на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Telegram.
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"Цена свободы высокая. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, однако контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью", – написал Залужный.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 34 430 оккупантов.
Российские войска в ближайшее время постараются захватить Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а затем – Краматорск и Славянск Донецкой области.