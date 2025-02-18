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Скасування золотих та срібних медалей у школах: що отримуватимуть випускники

Скасування золотих та срібних медалей у школах: що отримуватимуть випускники

Київ • УНН

 • 33999 перегляди

В Україні скасували золоті та срібні медалі для випускників шкіл. Замість них відмінники отримуватимуть свідоцтво про середню освіту з відзнакою.

Замість свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти для осіб, нагороджених срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" в Україні видаватиметься свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою. Про це повідомила освітній омбудсмен України Надія Лещик, передає УНН

За її словами, таке нововведення пов’язане з тим, що відзнака у формі медалі – це "пережиток минулої епохи, який залишається поширеним в пострадянських країнах", тоді як у країнах Європи його не використовують. При цьому медаль не дає переваги при вступі до закладів вищої освіти, адже вона не гарантує досягнення високих результатів ЗНО що породжувало "неоднозначності в позиціях щодо надання переваг медалістам при вступі.

Недоброчесність у школах щодо медалей - для деяких керівників, управлінь освіти медалі - це про "самоствердження" та авторитет школи на кшталт "чим більше медалей – тим вище визнання", як у радянські часи

- зазначила освітній омбудсмен.

Вона наголосила, що у деяких громадах раніше вираховувався так званий "рейтинг шкіл" відповідно до кількості отриманих медалей. При цьому подеколи, щоб надати дитині можливість отримати медаль, а школі – "визнання", вдавалися до недоброчесних дій - наприклад, з неправомірним виправленням оцінок.

"Іноді ж самі претенденти на медаль ставали "заручниками" закладу освіти, оскільки, претендуючи на медаль, були змушені брати участь в усіх олімпіадах та конкурсах", - резюмувала Лещик.

Нагадаємо

В Україні скасували нагородження випускників 11 класів "золотими та срібними медалями" за особливі досягнення у навчанні. При цьому запис "Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою" залишиться, як й на попередніх документах про освіту.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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