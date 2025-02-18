Отмена золотых и серебряных медалей в школах: что будут получать выпускники

Вместо свидетельства о получении полного общего среднего образования для лиц, награжденных серебряной медалью «За достижения в учебе» и золотой медалью «За высокие достижения в учебе» в Украине будет выдаваться свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием. Об этом сообщила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик, передает УНН.

По ее словам, такое нововведение связано с тем, что отличие в форме медали - это «пережиток прошлой эпохи, который остается распространенным в постсоветских странах», тогда как в странах Европы его не используют. При этом медаль не дает преимущества при поступлении в учреждения высшего образования, ведь она не гарантирует достижения высоких результатов ВНО, что порождало «неоднозначности в позициях относительно предоставления преимуществ медалистам при поступлении.

Недобропорядочность в школах относительно медалей - для некоторых руководителей, управлений образования медали - это о «самоутверждении» и авторитете школы вроде «чем больше медалей - тем выше признание», как в советские времена - отметила образовательный омбудсмен.

Она подчеркнула, что в некоторых громадах раньше высчитывался так называемый «рейтинг школ» в соответствии с количеством полученных медалей. При этом иногда, чтобы предоставить ребенку возможность получить медаль, а школе - «признание», прибегали к недобросовестным действиям - например, с неправомерным исправлением оценок.

«Иногда же сами претенденты на медаль становились «заложниками» учебного заведения, поскольку, претендуя на медаль, были вынуждены участвовать во всех олимпиадах и конкурсах», - резюмировала Лещик.

Напомним,

В Украине отменили награждение выпускников 11 классов «золотыми и серебряными медалями» за особые достижения в учебе. При этом запись «Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием» останется, как и на предыдущих документах об образовании.