Скандал навколо проекту "Дау": у Харкові допитали директора дитбудинку

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Харківська прокуратура допитала директора будинку дитини №3, щодо можливого катування неповнолітніх, вірогідно, з числа дітей-сиріт, під час зйомок кінофільму. Про це кореспонденту УНН повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Прессекретар підтвердив, що допитали директора будинку дитини №3.

“Знаю те, що допитали, і що буде вирішуватись питання про доступ до документів, якими було узгоджено надання дітей і взаємодія взагалі з дітьми на знімальному майданчику”, - сказав Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, 22 квітня прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого катування неповнолітніх, вірогідно, з числа дітей-сиріт, під час зйомок кінофільму "ДАУ.Дегенерація". Під час зйомок кінострічки дітям могли заподіяти фізичний біль або завдати моральних страждань насильницькими діями.

За перевірку також виступила омбудсмен Людмила Денісова.

При цьому, у благодійному фонді (БФ) Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" вважають, що "значний суспільний резонанс", який був викликаний ситуацією навколо фільмів режисера Іллі Хржановського, є передчасним та закликають дочекатись результатів перевірок правоохоронних органів.

Українські Національні Новини

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