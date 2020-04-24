Скандал навколо проекту "Дау": у Харкові допитали директора дитбудинку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Харківська прокуратура допитала директора будинку дитини №3, щодо можливого катування неповнолітніх, вірогідно, з числа дітей-сиріт, під час зйомок кінофільму. Про це кореспонденту УНН повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
Прессекретар підтвердив, що допитали директора будинку дитини №3.
“Знаю те, що допитали, і що буде вирішуватись питання про доступ до документів, якими було узгоджено надання дітей і взаємодія взагалі з дітьми на знімальному майданчику”, - сказав Дмитро Чубенко.
Нагадаємо, 22 квітня прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого катування неповнолітніх, вірогідно, з числа дітей-сиріт, під час зйомок кінофільму "ДАУ.Дегенерація". Під час зйомок кінострічки дітям могли заподіяти фізичний біль або завдати моральних страждань насильницькими діями.
За перевірку також виступила омбудсмен Людмила Денісова.
При цьому, у благодійному фонді (БФ) Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" вважають, що "значний суспільний резонанс", який був викликаний ситуацією навколо фільмів режисера Іллі Хржановського, є передчасним та закликають дочекатись результатів перевірок правоохоронних органів.