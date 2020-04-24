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Скандал вокруг проекта "Дау": в Харькове допросили директора детдома

Скандал вокруг проекта "Дау": в Харькове допросили директора детдома

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Харьковская прокуратура допросила директора дома ребенка №3 относительно возможных пыток несовершеннолетних, вероятно, из числа детей-сирот, во время съемок фильма. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Пресс-секретарь подтвердил, что допросили директора дома ребенка №3.

"Знаю, что допросили, и будет решаться вопрос о доступе к документам, которыми было согласовано предоставление детей и взаимодействие вообще с детьми на съемочной площадке", - сказал Дмитрий Чубенко.

Напомним, 22 апреля прокуратура начала уголовное производство относительно возможных пыток несовершеннолетних, вероятно, из числа детей-сирот, во время съемок кинофильма "ДАУ.Дегенерация". Во время съемок киноленты детям могли причинить физическую боль или нанести моральный ущерб насильственными действиями.

За проверку также выступила омбудсмен Людмила Денисова.

При этом, в благотворительном фонде (БФ) Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" считают, что "значительный общественный резонанс", который был вызван ситуацией вокруг фильмов режиссера Ильи Хржановского, преждевременен и призывают дождаться результатов проверок правоохранительных органов.

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