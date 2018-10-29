Скандал із вівцями: для тварин знайшли потенційного господаря

"Одним із варіантів подальших подій є викуп тварин за невелику вартість і передача їх новому власнику. Потенційно такий вже є, з умовами утримання і без планів вбити і т.д", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зоозахисники шукають юристів, "які дадуть оцінку ситуації та проконсультують по можливій подачі позову до власниці тварин".

Також наразі всі збори на допомогу вівцям закриті. Зоозахисники пообіцяли проінформувати про суму викупу і про перевезення овець на нове місце проживання.

Нагадаємо, сьогодні ветеринари планують взяти кров у заморених голодом овець на аналізи. Усі необхідні медичні препарати є.

Крім того, сьогодні в Одесі, під стінами обласної прокуратури, та у Києві, біля Держпродспоживслужби, відбуваються акції протесту проти тортур тварин.

Як повідомляв УНН, вантаж із живими вівцями в порту Чорноморськ був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб. Кілька тижнів 300 овець без їжі та води знаходилися в порту Чорноморська.

27 жовтня фуру з вівцями врешті-решт розмитнили. Як планувалося, фура з худобою мала направитися до Тульчина Вінницької області, де живих овець мали оглянути ветеринари та помістити у карантин, а мертвих – утилізувати.



