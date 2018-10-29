Скандал с овцами: для животных нашли потенциального хозяина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Овец, которых две недели держали в порту Черноморска без еды и воды, могут выкупить – уже есть потенциальный хозяин. Об этом на своей странице в Facebook сообщило движение за права животных UAnimals, передает УНН.
"Одним из вариантов дальнейших событий является выкуп животных за небольшую стоимость и передача их новому владельцу. Потенциально такой уже есть, с условиями содержания и без планов убить и т.д", – говорится в сообщении.
Кроме того, зоозащитники ищут юристов, "которые дадут оценку ситуации и проконсультируют по возможной подачи иска к владелице животных".
Также сейчас все сборы на помощь овцам закрыты. Зоозащитники пообещали проинформировать о сумме выкупа и о перевозке овец на новое место жительства.
Напомним, сегодня ветеринары планируют взять кровь у измученных голодом овец на анализы. Все необходимые медицинские препараты есть.
Кроме того, сегодня в Одессе, под стенами областной прокуратуры, и в Киеве, у Госпродпотребслужбы, проходят акции протеста против пыток животных.
Как сообщал УНН, груз с живыми овцами в порту Черноморска был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней. Несколько недель 300 овец без еды и воды находились в порту Черноморска.
27 октября фуру с овцами в конце концов растаможили. Как планировалось, фура со скотом должна была направиться в Тульчин Винницкой области, где живых овец должны были осмотреть ветеринары и поместить в карантин, а мертвых – утилизировать.