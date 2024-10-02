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Скандал із простроченою гуманітаркою для дитячої лікарні: замість вибачень «благодійники» відчитали медиків

Скандал із простроченою гуманітаркою для дитячої лікарні: замість вибачень «благодійники» відчитали медиків

Київ • УНН

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Керівництво Одеської обласної дитячої лікарні заявило про отримання простроченої гуманітарної допомоги від депутатів партії "Батьківщина". Представник партії приїхав до лікарні та влаштував скандал з медиками, заперечуючи прострочення.

Днями керівництво Одеської обласної дитячої лікарні заявило, що місцеві депутати від партії "Батьківщина" привезли до медзакладу гуманітарну допомогу з медикаментами, термін придатності яких давно минув. У ситуацію втрутився очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, який публічно назвав таких "піарників" диверсантами. Втім, замість вибачень представник "Батьківщини" приїхав до лікарні і відчитав медиків, - передає УНН.

Деталі

Мова, серед іншого, про голову благодійного фонду "Шляхетна справа", члена одеської організації партії "Батьківщина" Сергія Шутова. Останній приїхав до лікарні на зустріч із медиками.

На відео, опублікованому виданням "Думська" чути, що розмова Шутова із медиками відбувалася на підвищених тонах. Кілька разів медикам доводилося навіть закликати Шутова заспокоїтися, нагадуючи, що саме він попросив їх про зустріч.

"Шутов, який, крім іншого, очолює благодійний фонд, чекав, зважаючи на все, що лікарі виправдовуватимуться. І поводився щонайменше зухвало", – зазначає видання.

При цьому глава фонду запевняв, що прострочення як такого не було, а медикаменти, термін придатності яких закінчується у вересні, цілком придатні до застосування. До того ж, за його словами, у партії гуманітарки також була і постільна білизна, а вже вона терміну придатності точно не має.

"Сподіваємося, представники "Батьківщини" не вирішать знову їхати в лікарню і з’ясовувати стосунки, вже через це відео. Лікарям усе-таки працювати потрібно", – резюмує "Думська".  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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