Скандал с просроченной гуманитаркой для детской больницы: вместо извинений «благотворители» отчитали медиков

На днях руководство Одесской областной детской больницы заявило, что местные депутаты от партии "Батькивщина" привезли в медучреждение гуманитарную помощь с медикаментами с давно истекшим сроком годности. В ситуацию вмешался глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, который публично назвал таких "пиарщиков" диверсантами. Впрочем, вместо извинений представитель "Батькивщины" приехал в больницу и отчитал медиков, передает УНН.

Детали

Речь, среди прочего, о главе благотворительного фонда "Благородное дело", члене одесской организации партии "Батькивщина" Сергее Шутове. Последний приехал в больницу на встречу с медиками.

На видео, опубликованном изданием "Думская" слышно, что разговор Шутова с медиками происходил на повышенных тонах. Несколько раз медикам приходилось даже призывать Шутова успокоиться, напоминая, что именно он попросил их о встрече.

"Шутов, который, помимо прочего, возглавляет благотворительный фонд, ждал, судя по всему, что врачи будут оправдываться. И вел себя по меньшей мере вызывающе", - отмечает издание.

При этом глава фонда уверял, что просрочки как таковой не было, а медикаменты, срок годности которых заканчивается в сентябре, вполне пригодны к применению. К тому же, по его словам, в партии гуманитарки также было и постельное белье, а уж оно срока годности точно не имеет.

"Надеемся, представители "Батькивщины" не решат снова ехать в больницу и выяснять отношения, уже из-за этого видео. Врачам все-таки работать нужно", - резюмирует „Думская".