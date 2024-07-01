SK Hynix інвестує $75 млрд в ШІ і чіпи до 2028 року
Київ • УНН
Південнокорейська компанія SK Hynix до 2028 року інвестує майже 75 мільярдів доларів у штучний інтелект і виробництво чіпів, приділяючи особливу увагу технологіям штучного інтелекту.
Південнокорейська компанія SK Hynix до 2028 року інвестує 74,6 мільярда доларів у виробництво чипів, приділяючи особливу увагу технологіям штучного інтелекту. Про це повідомила материнська компанія SK Group після стратегічної дводенної наради, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Крім того, до 2026 року SK Group окремо планує залучити майже $58 млн інвестицій у ШІ та напівпровідники, а також для фінансування доходів акціонерів. Корпорація також має намір оптимізувати роботу більш ніж 175 своїх дочірніх компаній.
Холдинг сподівається, що після нововведень його прибуток до оподаткування цьогоріч сягне близько $16 млрд, і ставить за мету досягти $29 млрд прибутків до оподаткування до 2026 року.
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