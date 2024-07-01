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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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SK Hynix інвестує $75 млрд в ШІ і чіпи до 2028 року

Київ • УНН

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Південнокорейська компанія SK Hynix до 2028 року інвестує майже 75 мільярдів доларів у штучний інтелект і виробництво чіпів, приділяючи особливу увагу технологіям штучного інтелекту.

SK Hynix інвестує $75 млрд в ШІ і чіпи до 2028 року

Південнокорейська компанія SK Hynix до 2028 року інвестує 74,6 мільярда доларів у виробництво чипів, приділяючи особливу увагу технологіям штучного інтелекту.  Про це повідомила материнська компанія SK Group після стратегічної дводенної наради, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Крім того, до 2026 року SK Group окремо планує залучити майже $58 млн інвестицій у ШІ та напівпровідники, а також для фінансування доходів акціонерів. Корпорація також має намір оптимізувати роботу більш ніж 175 своїх дочірніх компаній.

Холдинг сподівається, що після нововведень його прибуток до оподаткування цьогоріч сягне близько $16 млрд, і ставить за мету досягти $29 млрд прибутків до оподаткування до 2026 року.

НАТО інвестує 1,1 мільярда доларів у штучний інтелект, роботів і космічні технології18.06.24, 12:03 • 28681 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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