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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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SK Hynix инвестирует $75 млрд в ИИ и чипы до 2028 года

SK Hynix инвестирует $75 млрд в ИИ и чипы до 2028 года

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 02:40  •  14037 просмотра

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Южнокорейская компания SK Hynix до 2028 года инвестирует почти 75 миллиардов долларов в искусственный интеллект и производство чипов, уделяя особое внимание технологиям искусственного интеллекта.

Южнокорейская компания SK Hynix до 2028 года инвестирует 74,6 миллиарда долларов в производство чипов, уделяя особое внимание технологиям искусственного интеллекта.  Об этом сообщила материнская компания SK Group после стратегического двухдневного совещания, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кроме того, до 2026 года SK Group отдельно планирует привлечь почти $58 млн инвестиций в ИИ и полупроводники, а также для финансирования доходов акционеров. Корпорация также намерена оптимизировать работу более чем 175 своих дочерних компаний.

Холдинг надеется, что после нововведений его прибыль до налогообложения в этом году достигнет около $16 млрд, и ставит цель достичь $29 млрд прибыли до налогообложения к 2026 году.

НАТО инвестирует 1,1 миллиарда долларов в искусственный интеллект, роботов и космические технологии18 июня 2024, 09:03 • 27634 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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