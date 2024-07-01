SK Hynix инвестирует $75 млрд в ИИ и чипы до 2028 года

Южнокорейская компания SK Hynix до 2028 года инвестирует 74,6 миллиарда долларов в производство чипов, уделяя особое внимание технологиям искусственного интеллекта. Об этом сообщила материнская компания SK Group после стратегического двухдневного совещания, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кроме того, до 2026 года SK Group отдельно планирует привлечь почти $58 млн инвестиций в ИИ и полупроводники, а также для финансирования доходов акционеров. Корпорация также намерена оптимизировать работу более чем 175 своих дочерних компаний.

Холдинг надеется, что после нововведений его прибыль до налогообложения в этом году достигнет около $16 млрд, и ставит цель достичь $29 млрд прибыли до налогообложения к 2026 году.

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