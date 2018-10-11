Сійярто "поскаржився" на Україну Держдепу США і НАТО

Міністр закордонних справ і торгівлі заявив на прес-конференції після переговорів у четвер, що закарпатські угорці можуть і надалі розраховувати на свою батьківщину у всіх відносинах. Українські керівники говорять про "пропозиції, які викликають в уяві найтемніші диктатури", намагаючись змінити етнічний склад Берегового і зменшити співвідношення угорців, що живуть там, заселяючи українців у місто, заявив він.



"Однак найнагальнішою справою є те, що уряд сусідньої країни не засудив це, і не висловив протест щодо того, що в петиції, опублікованій на сайті Верховної Ради, йдеться про депортацію закарпатських угорців", - заявив він.



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"Парламент у Києві змовився з тими екстремістами, які злили персональні дані сотень закарпатських угорців, якщо брати до уваги, що не можна визначити людей з подвійним громадянством на основі публічних баз даних", - сказав він.



Сійярто зазначив, що немає раціонального пояснення українських рішень, що стосуються закарпатської угорської меншини, і "всі інструменти міжнародної політики" повинні застосовуватися в інтересах відновлення прав місцевої угорської спільноти.



Як повідомляв УНН, в уряді Угорщини назвали неправдою те, що уряд України не має стосунку до веб-сайту, який нібито містить перелік осіб з подвійним громадянством України та Угорщини.



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Напередодні МЗС Угорщини викликало українського посла у зв'язку з повідомленням про внесення до "Миротворця" особистих даних 300 мешканців Закарпаття.