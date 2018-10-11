Сийярто "пожаловался" на Украину Госдепу США и НАТО

Министр иностранных дел и торговли заявил на пресс-конференции после переговоров в четверг, что закарпатские венгры могут и в дальнейшем рассчитывать на свою родину во всех отношениях. Украинские руководители говорят про "предложения, которые вызывают в воображении темные диктатуры", пытаясь изменить этнический состав Берегового и уменьшить соотношение венгров, живущих там, заселяя украинцев в город, заявил он.



"Однако насущнейшим делом является то, что правительство соседней страны не осудило это и не выразило протест относительно того, что в петиции, опубликованной на сайте Верховной Рады, говорится о депортации закарпатских венгров", - заявил он.



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"Парламент в Киеве сговорился с теми экстремистами, которые слили персональные данные сотен закарпатских венгров, если принимать во внимание, что нельзя определить людей с двойным гражданством на основе публичных баз данных", - сказал он.



Сийярто отметил, что нет рационального объяснения украинских решений, касающихся закарпатской венгерского меньшинства, и "все инструменты международной политики" должны применяться в интересах восстановления прав местного венгерского сообщества.



Как сообщал УНН, в правительстве Венгрии назвали ложью то, что правительство Украины не имеет отношения к сайту, который якобы содержит перечень лиц с двойным гражданством Украины и Венгрии.



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Накануне МИД Венгрии вызвало украинского посла в связи с сообщением о внесении в "Миротворца" личных данных 300 жителей Закарпатья.