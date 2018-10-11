Будапешт виступив з новими звинуваченнями Києва: ціллю став сайт "Миротворець"

"Це неправда, що український уряд не має ніякого стосунку до веб-сайту, в якому міститься перелік осіб, яких підозрюють в отриманні подвійного громадянства України та Угорщини", - заявив Сійярто на угорському телебаченні.

Міністру задали питання щодо українського веб-сайту "Миротворець", який нібито опублікував список, з особистими даними 300 жителів Закарпаття, які, за твердженням веб-сайту, мають подвійне громадянство. За словами Сійярто, список включає особисті дані, яких немає у публічному доступі, але які, за його словами, можна дістати за допомогою спецслужб або з державних джерел.

"Крім того, один із директорів НУО, який керував екстремістським веб-сайтом, працював на українську спецслужбу", - заявив голова МЗС Угорщини.

На його думку, той, хто запустив рух, який керує веб-сайтом, наразі все ще працює на український уряд.

"Це обов'язок українського уряду захищати своїх громадян, але він явно не робить цього", - додав він.

За словами міністра, "до цього часу він не підняв і пальця", щоб забезпечити вилучення з веб-сайту особистих даних про угорців, які проживають в Україні, включаючи громадян Угорщини.

Сійярто також заявив, що те, що відбувається в Україні, "у всіх намірах і цілях - кампанія ненависті проти членів угорської національної спільноти, яка працює за підтримки держави та з державним заохоченням". Він сказав, що, на його думку, "нинішній Президент Петро Порошенко, який знову балотуватиметься на посаду на весняних виборах, дав згоду на кампанію ненависті, намагаючись підвищити свою популярність".

Як повідомляв УНН, напередодні МЗС Угорщини викликало українського посла у зв'язку з повідомленням про внесення до "Миротворця" особистих даних 300 мешканців Закарпаття.

Нагадаємо, 29 вересня міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто внесли до бази сайту "Миротворець".