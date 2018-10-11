Будапешт выступил с новыми обвинениями Киева: целью стал сайт "Миротворец"

"Это неправда, что украинское правительство не имеет никакого отношения к сайту, на котором содержится перечень лиц, подозреваемых в получении двойного гражданства Украины и Венгрии", - заявил Сийярто на венгерском телевидении.

Министру задали вопрос относительно украинского сайта "Миротворец", который якобы опубликовал список с личными данными 300 жителей Закарпатья, которые, по утверждению сайта, имеют двойное гражданство. По словам Сийярто, список включает личные данные, которых нет в публичном доступе, но которые, по его словам, можно получить с помощью спецслужб или из государственных источников.

"Кроме того, один из директоров НПО, который руководил экстремистским сайтом, работал на украинскую спецслужбу", - заявил глава МИД Венгрии.

По его мнению, тот, кто запустил движение, руководящее сайтом, пока все еще работает на украинское правительство.

"Это обязанность украинского правительства защищать своих граждан, но оно явно не делает этого", - добавил он.

По словам министра, "до сих пор оно не подняло и пальца", чтобы обеспечить изъятие с сайта личных данных о венграх, проживающих в Украине, включая граждан Венгрии.

Сийярто также заявил, что то, что происходит в Украине, "во всех намерениях и целях - кампания ненависти против членов венгерского национального сообщества, которая работает при поддержке государства и с государственным поощрением". Он сказал, что, по его мнению, "нынешний Президент Петр Порошенко, который новь будет баллотироваться на пост на весенних выборах, дал согласие на кампанию ненависти, пытаясь повысить свою популярность".

Как сообщал УНН, накануне МИД Венгрии вызвало украинского посла в связи с сообщением о внесении в "Миротворец" личных данных 300 жителей Закарпатья.

Напомним, 29 сентября министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто внесли в базу сайта "Миротворец".