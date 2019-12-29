Сівохо привітав повернення звільнених українців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сівохо привітав повернення українців, яких утримували в ОРДЛО. Про це він написав на Facebook, передає УНН.
“Нарешті взаємне звільнення відбулося! 76 українців повернулися додому. І зустрінуть новий 2020 рік у колі сім’ї”, — написав Сівохо.
Як повідомляв УНН раніше, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
В рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.