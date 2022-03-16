Ситуація під Черніговом: окупанти перегруповують війська, намагаються налагодити логістику, але безуспішно
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Окупанти не полишають спроб заволодіти Черніговом, проте, активних наступальних дій не проводять. Здійснюють перегрупування військ та намагаються організувати логістичне забезпечення, успіху не мають. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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“На Сіверському напрямку противника зупинено”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, здійснюють перегрупування військ та спроби відновити боєздатність своїх підрозділів.
"Ворог не полишає спроб оволодіти містом Чернігів, проте, активних наступальних дій не проводить. Здійснює перегрупування військ та намагається організувати логістичне забезпечення, успіху не має", - зазначається в повідомленні.
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Також повідомляється, що у напрямку на Бровари спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів в межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка. Повітряна розвідка позицій ЗС України проводиться із застосуванням БпЛА “Орлан-10”.
"На Слобожанському напрямку окупанти намагаються закріпитися на захоплених рубежах, здійснюють перегрупування військ та поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів", - інформує Генштаб.
Окрім того, продовжується блокування противником міст Суми, Лебедин та Охтирка. Активних наступальних дій ворог не проводить. Окупанти продовжують здійснювати невдалі спроби блокування Харкова.
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За даними Генштабу, на Донецькому та Таврійському напрямках у результаті штурмових дій у районі Попасної, противник зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування.
"У районі Сєверодонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне. Водночас, за наявною інформацією, 15 березня армійська авіація противника нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на Волноваському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ в напрямку населеного пункту Велика Новосілка.
На Криворізькому напрямку ворог здійснює спроби відновити наступ у напрямку населених пунктів Велика Кострома, Мала Кострома та Кривого Рогу. "Внаслідок вогневого ураження, завданого підрозділами Збройних Сил України, противник був зупинений, зазнав втрат і відійшов на невигідні рубежі", - повідомляє Генштаб.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що у ЗС Білорусі планують ротацію підрозділів на прикритті білорусько-українського кордону.