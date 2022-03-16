Росіянам зараз невесело біля Чернігова та по області - голова ОДА

Цитата

"Перше: сьогодні в Чернігові та багато де в області відсутнє електропостачання. Відповідні служби розуміють проблематику і працюють над усуненням", - вказав Чаус.

"Знаєте, я дуже мучусь, бо хотів би вам розказати все. Але розумію, що інформацію, яку я хочу довести і доводжу до громадян, її активно може використовувати ворог і для нанесення артударів в тому числі. Тому, на жаль, конкретики не буде. Скажу так: ми розуміємо що і де відбувається, аварійні бригади працюють. Є оптимістичні прогнози щодо електропостачання в Чернігові та інших населених пунктах України", - додав голова ОДА.

Також він відповів авторам панічних постів у соцмережах.

"Друге. Зранку в соціальних мережах читаю дуже багато панічних постів на кшталт "Усе пропало! Караул! Чернігів розбомблений. Нічого нема. Армії нема". Дивіться, є армія, є озброєння, є стінгери, є енлави, є інше потужне озброєння в місті Чернігові та біля міста Чернігова. Наші Збройні Сили потужні і наносять щогодини потужних ударів по силам російського супротивника. Це – чиста правда. Росіянам зараз невесело біля Чернігова та інших населених пунктів області", - зазначив Чаус.

З його слів, сьогодні максимально будуть забезпечуватися гуманітарні вантажі: їжа і ліки. "Тримаймося на зв’язку з усіма районами, майже з усіма громадами. Бережи нас Бог. Віримо в Бога і в Збройні Сили України! До роботи!" - вказав голова ОДА.

Доповнення

Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.

Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.