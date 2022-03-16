Россиянам сейчас невесело возле Чернигова и по области - глава ОГА

Цитата

"Первое: сегодня в Чернигове и много где в области отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы понимают проблематику и работают над устранением", - указал Чаус.

"Знаете, я очень мучаюсь, потому что хотел бы вам рассказать все. Но понимаю, что информацию, которую я хочу довести и довожу до граждан, ее активно может использовать враг и для нанесения артударов в том числе. Поэтому, к сожалению, конкретики не будет. Скажу так: мы понимаем что и где происходит, аварийные бригады работают. Есть оптимистичные прогнозы относительно электроснабжения в Чернигове и других населенных пунктах Украины", - добавил председатель ОГА.

Также он ответил авторам панических постов в соцсетях.

"Второе. Утром в социальных сетях читаю очень много панических постов вроде "Все пропало! Караул! Чернигов разбомблен. Ничего нет. Армии нет". Смотрите, есть армия, есть вооружение, есть стингеры, есть энлавы, есть другое мощное вооружение в городе Чернигове и около города Чернигова. Наши Вооруженные силы мощные и наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника. Это - чистая правда. Россиянам сейчас невесело возле Чернигова и других населенных пунктов области", - отметил Чаус.

По его словам, сегодня максимально будут обеспечиваться гуманитарные грузы: еду и лекарства. "Держимся на связи со всеми районами, почти со всеми громадами. Храни нас Бог. Верим в Бога и в Вооруженные Силы Украины! К работе!"- указал председатель ОГА.

Дополнение

Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.

Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.