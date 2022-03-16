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Ситуация под Черниговом: оккупанты перегруппировывают войска, пытаются наладить логистику, но безуспешно

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Оккупанты не оставляют попыток завладеть Черниговом, однако, активных наступательных действий не проводят. Осуществляют перегруппировку войск и пытаются организовать логистическое обеспечение, успеха не имеют. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

“На Сиверском направлении противника остановлено”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку войск и попытки восстановить боеспособность своих подразделений.

"Враг не оставляет попыток овладеть городом Чернигов, однако, активных наступательных действий не проводит. Осуществляет перегруппировку войск и пытается организовать логистическое обеспечение, успеха не имеет", - отмечается в сообщении.

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Также сообщается, что в направлении на Бровары наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов в пределах занятого района населенных пунктов Богдановка и Большая Дымерка. Воздушная разведка позиций ВС Украины проводится с применением БпЛА “Орлан-10”.

"На Слобожанском направлении оккупанты пытаются закрепиться на захваченных рубежах, осуществляют перегруппировку войск и пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов", - информирует Генштаб.

Кроме того, продолжается блокирование противником городов Сумы, Лебедин и Ахтырка. Активных наступательных действий враг не проводит. Оккупанты продолжают осуществлять неудачные попытки блокирования Харькова.

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По данным Генштаба, на Донецком и Таврическом направлениях в результате штурмовых действий в районе Попасной, противник понес потери и вынужден отойти для перегруппировки.

"В районе Северодонецка оккупанты провели разведку боем, успеха не имели, пытаются закрепиться на восточных и западных окраинах города Рубежное. В то же время, по имеющейся информации, 15 марта армейская авиация противника нанесла огневое поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниново", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Волновахском направлении оккупанты пытаются развить наступление в направлении населенного пункта Великая Новоселка.

На Криворожском направлении враг осуществляет попытки возобновить наступление в направлении населенных пунктов Великая Кострома, Малая Кострома и Кривого Рога. "В результате огневого поражения, нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины, противник был остановлен, понес потери и отошел на невыгодные рубежи", - сообщает Генштаб.

Дополнение

Генштаб сообщал, что в ВС Беларуси планируют ротацию подразделений на прикрытии белорусско-украинской границы.

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