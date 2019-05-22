Ситуація щодо окупації Криму зараз не є питанням РНБО – Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Ситуація щодо окупації Криму 2014 року зараз не є питанням Ради національної безпеки і оборони України. Про це заявив радник Президента України Олександр Данилюк в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Щодо ситуації 2014 року, у мене було багато запитань, коли військові зверталися і вимагали хоч якоїсь дії, просили наказ. Зараз це точно не питання РНБО, з цим мають розбиратися правоохоронні органи – якщо дійсно було порушення, винні мають понести відповідальність. Нам треба вирішувати виклики – що робити з війною на Донбасі", - відповів Данилюк на питання, чому без жодного вистрілу РНБО прийняла рішення залишити Крим "збройним бойовим з'єднанням", і як він вирішуватиме це питання на посаді секретаря.
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Раніше Данилюк заявив, що Рада національної безпеки і оборони України має оновити не лише склад, але й формат роботи.
Як повідомляв УНН, у Президента розглядають кандидатуру Данилюка на посаду секретаря РНБО.