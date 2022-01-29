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Ситуація погіршується: у Києві за добу рекордні 2,4 тис. випадків коронавірусу

Ситуація погіршується: у Києві за добу рекордні 2,4 тис. випадків коронавірусу

Київ • УНН

 • 21173 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві виявили за минулу добу рекордних 2418 хворих на коронавірус. 7 осіб померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у суботу, пише УНН.

Цитата:

“+2418 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 363 546). +7 летальних випадків від вірусу (загалом 8481). +2029 подолали коронавірус (загалом 335 319)”, — написав Кличко у Facebook.

Деталі

Зі слів мера, за добу захворіли:

• 1265 жінок віком від 18 до 98 років
• 735 чоловіків віком від 18 до 86 років
• 197 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 221 хлопчик від 3 місяців до 17 років

Він додав, що серед тих, хто померли:

• 3 жінки від 70 до 89 років
• 4 чоловіки від 62 до 81 року

Також мер повідомив, що до лікарень столиці госпіталізували 83 хворих на коронавірус. А також 110 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (424), Дарницькому (371) та в Шевченківському (268)”, — додав Кличко.

Доповнення

Загалом в Україні зафіксовано 4 017 961 хворого на коронавірус. Протягом минулої доби, 28 січня, виявили 37 351 новий випадок зараження - антирекорд з початку пандемії.

20 січня МОЗ констатувало новий спалах з епіцентром на заході України. У МОЗ повідомили, що у найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19 під час поточної хвилі. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тис. осіб на добу.

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